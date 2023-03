Trois morts et quatre blessés dans une avalanche au Canada

Au total, 12 personnes ont perdu la vie dans des avalanches au Canada depuis le début de la saison. Le groupe, qui comprenait des personnes pratiquant l'héliski, a été pris dans une avalanche aux alentours de midi mercredi, a indiqué un porte-parole de la police canadienne James Grandy, dans un mail à l'AFP. Le drame s'est produit près du centre de villégiature Panorama Mountain Resort, à 160 kilomètres à l'ouest de Calgary, non loin de la frontière reliant la province de la Colombie-Britannique à l'Alberta. Les blessés, certains comme le guide dans un état grave, ont été transportés à l'hôpital, et devraient survivre. Cette saison hivernale a été l'une des pires enregistrées en termes de morts par avalanche en Colombie-Britannique. Deux agents de police qui n'étaient pas en service et deux frères sont notamment décédés cet hiver. Début janvier, Avalanche Canada a émis un avertissement sur les risques élevés d'"avalanches importantes et effrayantes" en raison de l'instabilité du manteau neigeux. (Belga)