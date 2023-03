Action des syndicats policiers au terminal Eurostar de Bruxelles-Midi

L'action fait suite au préavis de grève déposé par la CGSP le 15 février dernier et qui court jusqu'au 31 mars. D'autres mobilisations sont programmées. Lundi, le front commun se réunira devant la centrale nucléaire de Tihange, près de Huy, dès 06h30. La fin de la semaine prochaine sera marquée par une action "plus musclée" de la CGSP et de la CSC à l'aéroport de Charleroi, à partir de 06h00, le jeudi 9 mars. Les policiers pourraient être rejoints dans leur démarche par les douaniers et il faut donc s'attendre à des temps d'attente plus élevés aux contrôles, mettait en garde jeudi Eddy Quaino, mandataire permanent du syndicat socialiste. Le lendemain aura lieu la grève générale décrétée par le front commun dans la fonction publique. Cela signifie que les policiers qui le souhaitent pourront faire grève, à l'exception de ceux ayant été réquisitionnés pour remplir les missions prévues par la loi. Les syndicats demandent notamment un aménagement de fin de carrière pour tous les policiers et une "véritable" revalorisation salariale, attendue depuis 22 ans. Ils souhaitent aussi un meilleur financement de la police intégrée passant par un investissement dans les bâtiments, afin de permettre d'assurer les missions en toute sécurité. L'attractivité de la profession doit aussi être améliorée. Concernant la fin de carrière, les policiers plaident dans un premier temps pour le maintien du dispositif NAPAP avant la mise en place d'un cadre légal permettant "une fin de carrière décente", expliquait, vendredi matin à Bruxelles-Midi, Patrick François, mandataire permanent CGSP. (Belga)