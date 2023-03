Bélarus: Ales Bialiatski, colauréat du Nobel de la paix, condamné à 10 ans de prison

Dans un communiqué, l'organisation Viasna ("printemps"), principal groupe de défense des droits humains au Bélarus fondé par M. Bialiatski en 1996, précise que deux coaccusés de M. Bialiatski, emprisonnés et jugés à ses côtés, Valentin Stefanovitch et Vladimir Labkovitch, ont eux été condamnés respectivement à neuf et sept ans de prison. Un quatrième accusé, Dmitri Soloviev, jugé par contumace après avoir fui en Pologne, a lui écopé d'une peine de huit ans de prison. Ils sont par ailleurs été tous condamnés à une amende de 185.000 roubles bélarusses (69.000 euros). L'homme fort du Bélarus Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994 et allié du président russe Vladimir Poutine, a remporté un sixième mandat lors des élections en août 2020 controversées, largement critiquées par la communauté internationale et l'opposition qui les ont jugées frauduleuses. Il exerce depuis une répression qui est allée crescendo contre toute forme d'opposition politique et de critique émanant de la société civile. La résistance a été matée par des milliers d'arrestations, de cas de tortures, plusieurs décès de manifestants, de lourdes peines et des exils forcés. Âgé de 60 ans, M. Bialiatski et ses compagnons ont été emprisonnés après les manifestations massives de 2020 contre le régime. LONG Viasna avait joué un rôle clé dans la documentation des répressions et des arrestations visant les protestataires. Les trois hommes avaient plaidé non coupable. (Belga)