Conflit au Yémen - Téhéran dénonce de "fausses informations" sur la saisie d'armes par la marine britannique

Jeudi, l'ambassade du Royaume-Uni aux Émirats arabes unis avait révélé la prise de missiles antichars iraniens Dehlavieh et des composants de missiles balistiques à moyenne portée, à bord d'un navire en provenance du sud de l'Iran. Le bateau avait été repéré par les forces américaines et intercepté par la marine britannique. Depuis 2014, le Yémen est en proie à une guerre meurtrière, où le gouvernement soutenu par une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite incrimine ses rivaux, les rebelles Houthis, d'être appuyés par l'Iran, ce que Téhéran nie. Le ministère iranien des Affaires étrangères accuse les Occidentaux de vouloir détourner l'attention sur les armes qu'ils auraient fournies à la coalition pro-gouvernementale. "Les pays qui ont causé la mort des gens et la destruction du Yémen, en envoyant des milliards de dollars d'armes à la coalition qui agresse, ne sont pas en mesure de se blanchir en accusant les autres", a affirmé son porte-parole, Nasser Kanani, cité dans le communiqué Le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, sort d'une trêve négociée par l'ONU pour six mois. Celle-ci a expiré en octobre. En 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU a étendu à l'ensemble des rebelles Houthis l'embargo sur les armes au Yémen, applicable jusque-là à des individus et entreprises nommément désignés. Selon la marine américaine, plus de 5.000 armes, 1,6 million de munitions, 7.000 fusées de proximité, et 30 missiles guidés antichars, ont été notamment saisis ces trois derniers mois sur cette route maritime. (Belga)