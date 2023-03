Coupe de Belgique - L'Antwerp sort l'Union aux tirs au but et rejoint Malines en finale

Après la victoire 1-0 de l'Union à l'aller, Vincent Janssen a ramené l'égalité sur l'ensemble des deux matchs en trompant Anthony Moris à la 56e minute, forçant les portes de la prolongation. Le score ne changeait pas durant cette demi-heure supplémentaire, et ce fut donc aux tirs au but que se jouait cette demi-finale. Premier tireur anversois, Janssen voyait son envoi détourné par Moris. Simon Adingra et Teddy Teuma, capitaine et dernier tireur de l'Union, butaient eux sur Jean Butez. Gaston Avila bottait le dernier penalty et envoyait le cuir au fond des filets et l'Antwerp en finale. Le Matricule 1 va disputer sa 5e finale de Coupe. Il a soulevé le trophée en 1955, 1992 et 2020. L'Union avait pour sa part remporté la Coupe en 1913 et 1914. Malines avait décroché le premier billet pour la finale après sa victoire 1-0 sur Zulte Waregem mardi derrière les Casernes. Le Kavé s'était déjà imposé 1-2 à l'aller. La finale aura lieu le 30 avril (14h30) au stade Roi Baudouin à Bruxelles. La Gantoise est tenante du titre. Les Buffalos avaient battu Anderlecht aux tirs au but en finale la saison dernière. (Belga)