Du poulet tikka massala rappelé en raison d'allergènes non mentionnés sur l'étiquette

Ce rappel concerne un bol en carton kraft de 375 grammes portant le numéro de lot 05/03/2023 et avec pour date limite de consommation le 05 mars 2023. Le plat préparé "Fusilli Poulet Mushroom" a été commercialisé, entre le 25 février et le 3 mars, dans plusieurs magasins Delhaize et Foodmaker. Les personnes présentant une allergie ou intolérance aux noix (amandes) sont invitées à ne pas consommer ce produit et à le ramener au point de vente. Les personnes non-allergiques peuvent le consommer sans risques. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec la société Starmeal NV au numéro de téléphone 014/53.81.50. (Belga)