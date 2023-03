Euro d'athlétisme en salle - Julien Watrin, avec un record de Belgique, et Alexander Doom en finale du 400m

Julien Watrin, 30 ans, a battu son record de Belgique en demi-finales avec un chrono de 45.82, prenant la 2e place de sa série pour filer en finale. Le Luxembourgeois efface son record national établi en 45.88 le 18 mars dernier aux Mondiaux à Belgrade en Serbie. Alexander Doom, 25 ans, a lui réussi son deuxième chrono en carrière (46.12) pour prendre la 3e place de sa demi-finale, la première au programme, qualificative pour la finale. Le Roularien a déjà couru en 46.06. Les trois premiers de chacune des deux demi-finales se qualifiaient pour la finale au programme samedi (18h20) où Watrin disposera du 3e chrono et Doom du 6e. Le plus rapide des demi-finales a été le grandissime favori de cette discipline le Norvégien Karsten Warlhold, détenteur du record du monde, qui a couru en 45.43. En séries vendredi matin, Alexander Doom avait gagné sa course avec un chrono de 46.26 (le 4e des engagés) pour se hisser directement en demi-finales alors que Julien Watrin (6e temps des séries) avait dominé la sienne en 46.41 (SB). Les deux premiers et les deux meilleurs temps ensuite rejoignaient les demi-finales. Les deux spécialistes du 400m font partie du relais 4X400 des Belgian Tornados qui disputeront la finale dimanche (17h10). (Belga)