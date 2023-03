Euro d'athlétisme en salle - Programme de samedi et dimanche

. Samedi : session du matin 7h00:heptathlon (M) - 60 m 7h04: perche (M): qualifications (Ben Broeders) 7h20: 60 m (M): séries 7h40:heptathlon (M) - longueur 8h00: 3.000 m (M): séries (Robin Hendrix et John Heymans) 8h35: 60 m haies (D): séries (Anne Zagré) 9h05:heptathlon (M) - poids 9h10: longueur (D): qualifications 9h20: 60 m haies (M): séries session du soir 16h35:heptathlon (M) - hauteur 16h45: 60 m (M): demi-finales 17h05: perche (D): FINALE 17h15: 800 m (D): demi-finales 17h35: 800 m (M): demi-finales (Eliott Crestan) 17h50: triple saut (D): FINALE 18h00: 1.500 m (D): FINALE 18h20: 400 m (M): FINALE (Alexander Doom et Julien Watrin) 18h30: 400 m (D): FINALE 18h55: 60 m (M): FINALE . Dimanche: session du matin 8h00: heptathlon (M): 60 m haies 8h12: longueur (M): FINALE 8h20: hauteur (D): FINALE 8h35: 60 m haies (M):demi-finales 8h55: 60 m haies (D): demi-finales (Anne Zagré (s.r.)) 9h08: heptathlon (M) - perche session du soir 17h05: hauteur (M): FINALE (Thomas Carmoy) 17h10: relais 4x400 m (M): FINALE (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Christian Iguacel et Julien Watrin) 17h18: perche (M): FINALE (Ben Broeders (s.r.)) 17h25: relais 4x400 m (D): FINALE 17h40:heptathlon (M) - 1.000 m (FINALE) 17h50: longueur (D): FINALE 18h00: 3.000 m (M): FINALE (Robin Hendrix et John Heymans (s.r.)) 18h22: 800 m (M): FINALE (Eliott Crestan s.r.) 18h35: 800 m (D): FINALE 18h55: 60 m haies (D): FINALE (Anne Zagré (s.r.)) 19h05: 60 m haies (M): FINALE . (Belga)