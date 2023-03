Jupiler Pro League - Ostende renoue avec les trois points en infligeant un cinglant 3 à 0 au Club de Bruges

En première période, Ostende a surpris son adversaire dès les premiers instants avec des actions dangereuses de Cameron McGeehan (6e et 8e). Après une mauvaise organisation de la défense brugeoise, les efforts du KVO ont été récompensés par un penalty. Malgré une parade de Simon Mignolet, le rebond est conclu par Thierry Ambrose (44e, 1-0). Après la pause, les Brugeois sont revenus sur le terrain le couteau entre les dents. Ferran Jutgla (48e) s'est procuré une frappe qui a fini dans les bras de Guillaume Hubert. Tajon Buchanan (51e) n'est pas passé loin de concrétiser le troisième corner consécutif avec un contre favorable qui a fini au-dessus de la cage. Noa Lang (55e) s'est également procuré une belle occasion, en vain. Le KVO a fini par désamorcer cette deuxième période. Après une belle passe en retrait de Mohamed Berte, Cameron McGeehan (58e, 2-0) a parfaitement enroulé le ballon qui a fini au fond des filets brugeois. Dans le dernier quart d'heure, la déception des Blauw en Zwart a encore pris un coup supplémentaire après un but refusé de Hans Vanaken (82e) et surtout avec duel remporté par David Atanga (90+7e, 3-0) face à Mignolet. Au classement, Ostende (46 points) est 4e derrière l'Antwerp (54 points), l'Union Saint-Gilloise (56 points) et le leader Genk (66 points). Ostende s'éloigne un peu de la zone rouge, 16e avec Zulte-Waregem qui a le même nombre de points (23 points). Seraing conserve la lanterne rouge avec 19 unités. (Belga)