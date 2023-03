Le constructeur Mercedes lance la construction d'une usine de recyclage de batteries

Un porte-parole du constructeur a précisé que Mercedes souhaitait commencer lui-même le processus de recyclage cette année. Cela comprend le démontage des batteries et le broyage de certains composants. Les matières premières valorisables, comme le nickel et le cobalt, seront extraits d'une solution aqueuse à l'aide d'acides. Les experts estiment que la plus grosse difficulté de ce type de processus réside dans son automatisation à grande échelle. Un autre constructeur allemand, Volkswagen, teste des techniques similaires depuis deux ans et espère être en mesure de recycler 1.500 tonnes de matériel de batteries par an. (Belga)