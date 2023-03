Le ministre slovaque de la Santé démissionne pour "corruption politique"

Dans sa lettre de démission jeudi, Vladimir Lengvarsky a parlé de "corruption politique" au ministère de la Santé. Il a affirmé que la direction du plus grand parti au pouvoir, Gens Ordinaires et Personnalités Indépendantes (Olano), plaçait certains de ses membres "professionnellement inaptes" à des postes à responsabilités au sein de son ministère. Pourtant, il a lui-même été désigné comme ministre par Olano. Ce qui ne les a pas empêchés d'être en conflit permanent dès le début du mandat. Lengvarsky avait été nommé en avril 2021 lorsque la pandémie de coronavirus était à son paroxysme en Slovaquie. À cette époque, le taux de décès dus au virus dans le pays était parmi les plus élevés du monde. Le gouvernement minoritaire conservateur-populiste dirigé par Heger n'est actuellement en fonction que de manière provisoire. Il a perdu une motion de censure à la mi-décembre, mais est parvenu jusqu'à présent à éviter des élections anticipées. (Belga)