Les Belges à l'étranger - "Kompany sera l'entraîneur de Manchester City un jour", d'après un élogieux Pep Guardiola

Manchester City recevra dans deux semaines Burnley en quart de finale de la Coupe d'Angleterre. En conférence de presse vendredi, Pep Guardiola a donc inévitablement été interrogé à propos de son ancien capitaine, Vincent Kompany, l'entraîneur des Clarets. "Je suis impressionné par la constance. C'est incroyable. Ils sont proches de la promotion en Premier League et je me réjouis de sa réussite à Burnley." Burnley est actuellement en tête du Championship, la deuxième division anglaise, avec 12 points d'avance sur son plus proche poursuivant. En FA Cup, le club de Vincent Kompany se déplacera sur le terrain de Manchester City le 18 mars prochain. "Nous essaierons de rivaliser avec Vinnie et son équipe", a réagi Guardiola. Et le Catalan d'embrayer sur un potentiel retour de Kompany chez les Skyblues. "Il sera de retour, tôt au tard. Son destin, c'est d'être l'entraîneur de Manchester City, c'est écrit. Je ne sais pas quand mais cela arrivera." Pep Guardiola n'a pas tari d'éloges pour Kompany, qu'il a connu pendant plus de trois ans à City. "Son éthique de travail, sa science du jeu. Ce qu'il a fait est si difficile, et il le fait très bien. Il connait le club, l'environnement, nos supporters et ce dont nous avons besoin. Son destin est ici", a-t-il ainsi conclu. (Belga)