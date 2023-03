Ligue des Champions - Neymar "pas disponible" contre le Bayern Munich, annonce Galtier

Le Brésilien s'est blessé à la cheville droite contre Lille il y a deux semaines. Au match aller face au Bayern, Paris a été battu 1-0, le 14 février au Parc des Princes. "Sur les deux prochains matches (Nantes et le Bayern), on n'aura pas Ney dispo", a expliqué le coach lors d'une conférence de presse, la veille de Paris SG-Nantes en Ligue 1. "Notre bloc est beaucoup plus compact, plus dense. Avec l'absence de Ney, au lieu d'avoir deux milieux, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. Vous dire que l'absence de Ney est anodine, non. Il fait partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous", a poursuivi le coach. Neymar "continue sa rééducation, un point sera fait lundi pour préciser l'évolution", avait précisé le club dans un communiqué médical avant la conférence de presse de Galtier. Le PSG ne pourra pas non plus compter contre Nantes sur Renato Sanches, touché à la cuisse depuis début février, tandis que la saison du défenseur Presnel Kimpembe, gravement blessé au tendon d'Achille, est d'ores et déjà terminée. Le défenseur Nordi Mukiele, qui a fait un échauffement individuel, s'est entraîné ensuite avec le groupe et sera disponible pour le match samedi au Parc des Princes. (Belga)