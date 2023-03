Lotto Volley League - Roulers bat Alost en ouverture des Champion's playoffs

Dans ces Champion's playoffs, les compteurs de points seront remis à zéro, mais un bonus d'unités est assuré sur base du classement final de la phase classique. Ainsi, Roulers, champion de Belgique en titre et vainqueur de sa 15e Coupe de Belgique la semaine dernière, a débuté avec cinq points, Maaseik avec quatre, Louvain avec trois, Menin avec deux, Gand avec un. Alost débutera sans aucun point. Ces six équipes s'affronteront en aller-retour et disputeront donc chacune dix matchs pour établir un nouveau classement. Les deux premiers des Champion's playoffs se hisseront alors en finale où ils se départageront, à l'instar des précédentes saisons, au meilleur des cinq manches pour désigner le champion 2022-2023. C'est également au terme des Champion's playoffs que les tickets européens seront décernés. Les deux finalistes se qualifieront pour la Ligue des champions et le troisième ira en Coupe CEV. (Belga)