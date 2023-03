Manifestation des agriculteurs flamands - Gros embarras de circulation sur la Petite Ceinture et ses environs

"La circulation est ralentie sur la Petite Ceinture", rapporte la porte-parole Inge Paemen. "Une partie de la Petite Ceinture est également fermée, les automobilistes cherchent à quitter Bruxelles via le nord de la ville." Sur les axes principaux de Schaerbeek, d'Evere et de Woluwe-Saint-Lambert, les perturbations sont également au rendez-vous. On ignore encore combien de temps les perturbations dureront. "Cela dépendra aussi de la rapidité avec laquelle les militants partiront", selon Bruxelles Mobilité. Quoi qu'il en soit, l'heure de pointe vespérale s'accompagnera de son lot de difficultés. (Belga)