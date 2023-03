Météo - Quelques rayons de soleil avant un week-end sous la grisaille

Durant la nuit, le ciel se dégagera dans un premier temps, avant un retour en force des nuages depuis le nord. La visibilité sera faible sur le relief. Le vent faible ou modéré soufflera sur un thermomètre qui descendra jusqu'à -5°C en Ardenne, entre -1 et +1°C dans le centre et 6°C au littoral. La matinée de samedi sera enveloppée de grisaille. Plus tard, quelques éclaircies pourraient se montrer, mais de faibles pluies pourraient également survenir. Le vent sera toujours faible ou modéré, alors que les maxima iront de 3 à 8°C. Avec un vent faible, les nuages feront de la résistance durant la nuit de samedi à dimanche, avec de faibles précipitations à partir du nord en deuxième partie de nuit. Celles-ci pourraient être hivernales dans les Ardennes. Le mercure ira de -3 à +4°C. Le ciel restera bouché et des précipitations de neige fondant de faible intensité agrémenteront la matinée de dimanche. De la véritable neige pourrait s'inviter en Ardenne. Les maxima se situeront entre 0 et 7°C alors qu'Éole soufflera faiblement. (Belga)