Mithra a présélectionné trois candidats pour remplacer son CEO

Cette annonce fait suite à une réunion de deux jours du conseil d'administration, à l'ordre du jour de laquelle figurait la succession de M. Van Rompay, qui a pris la direction temporaire de l'entreprise début 2021, le fondateur François Fornieri ayant été mis à l'écart pour une éventuelle implication dans l'affaire Nethys. À l'automne 2021, il a été annoncé que M. Van Rompay resterait à bord en tant que CEO. Cependant, le journal De Tijd a rapporté cette semaine que certains actionnaires veulent se séparer de M. Van Rompay. Un chasseur de têtes a été nommé il y a quelques mois pour chercher des personnes avec un profil international et "élevé". Trois candidats ont été sélectionnés par le comité de rémunération de Mithra pour être présentés au conseil d'administration. "Le nouveau PDG de Mithra sera annoncé dès que possible", indique le communiqué. Leon Van Rompay restera en poste jusqu'à l'arrivée d'un successeur et restera conseiller par la suite, comme c'est actuellement le cas avec M. Fornieri. Ce dernier, principal actionnaire de l'entreprise, aurait déclaré qu'il souhaitait rester conseiller de Mithra, "si le nouveau PDG le souhaite". La société a également indiqué que les mandats des membres du conseil d'administration prendront fin à l'issue de l'assemblée générale. Un processus de sélection de nouveaux candidats est en cours et Mithra prévoit d'ajouter de nouveaux profils au conseil d'administration. (Belga)