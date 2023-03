NBA - Dallas se joue de Philadelphie grâce au duo Doncic/Irving

A eux deux, Doncic (42 points, 12 passes) et Irving (40 points) ont cumulé 82 points, dont 13 des 25 tirs primés des Mavericks. Côté Sixers, Joel Embiid (35 points) et James Harden (27 points) n'ont pas démérité. Dallas (33 victoires, 31 défaites) occupe la sixième place à l'Ouest. Philadelphie (40 victoires, 22 défaites) est troisième à l'Est. Golden State, privé depuis 10 rencontres de Stephen Curry, a signé une quatrième victoire de rang en dominant 115-91 les Clippers. Auteur de 34 points, dont 22 dans le troisième quart-temps, Jordan Pool a porté les Warriors, cinquièmes à l'Ouest avec 33 victoires et 30 défaites. Les Clippers (33 victoires, 32 défaites) sont septièmes. A l'Est, Washington s'est joué 119-108 de Toronto, grâce à Kyle Kuzma (30 points) et Kristaps Porzingis (25 points). Les deux équipes se suivent aux neuvième et dixième place, les Wizards (30 victoires, 32 défaites) profitant de leur victoire pour se rapprocher des Raptors (31 victoires, 33 défaites). San Antonio a battu Indiana 110-99. Les Spurs, avant-derniers à l'Ouest (16 victoires, 47 défaites), se sont appuyés sur Jeremy Sochan (22 points, 12 rebonds). Les Pacers (28 victoires, 36 défaites) restent douzièmes à l'Est. (Belga)