Pensions à la Chambre - La N-VA demande un audit au Sénat

Le chef de groupe Karl Vanlouwe et le sénateur Andries Gryffroy ont adressé cette demande à la présidente de l'assemblée, Stephanie D'Hose (Open Vld). Selon eux, il est possible que les mécanismes dénoncés à la Chambre aient aussi été appliqués au Sénat. "Les recherches internes doivent être poursuivies pour disposer d'un aperçu complet des décisions prises dans le passé et du moment où elles n'auraient plus été d'application", ont-ils expliqué. (Belga)