TC Anvers - Douanier condamné à quatre ans pour avoir informé le milieu criminel

(Belga) Un douanier du port d'Anvers a été condamné vendredi à quatre ans de prison, dont la moitié avec sursis, et à une amende de 8.000 euros. Le tribunal correctionnel d'Anvers a reconnu Serge D., 39 ans, coupable d'avoir transmis des informations sur des conteneurs et des contrôles à Bart D., 35 ans. Ce dernier a été condamné à quatre ans de prison et à 40.000 euros d'amende, chaque fois avec sursis pour la moitié. Un actif criminel de 416.000 euros a été confisqué.