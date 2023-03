Un influent avocat américain en prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son fils

Le magistrat Clifton Newman l'a condamné à deux peines de prison à vie qui s'appliqueront l'une après l'autre. "Les preuves de culpabilité sont accablantes", avait commenté le juge à la lecture du verdict. Avant de prononcer la sentence, il s'est longuement adressé à Alex Murdaugh sur un ton posé qui n'en était que plus cuisant, disant son incompréhension face à la "duplicité" et aux mensonges de l'avocat. Ce dernier, menotté et vêtu d'un uniforme beige de détenu, a encore clamé son innocence. Son fils Buster se trouvait dans la salle. Alex Murdaugh, 54 ans, était accusé d'avoir volé des sommes folles à son cabinet d'avocat, à ses amis et même au fils de sa femme de ménage, et soupçonné d'avoir abattu ses proches pour éviter d'être démasqué. S'il a reconnu ces vols, destinés selon lui à nourrir une addiction coûteuse aux opiacés et à compenser de mauvais investissements, il n'a jamais admis le double meurtre. Selon l'accusation, il a abattu avec deux fusils distincts sa femme Maggie, 52 ans, et leur fils cadet Paul, 22 ans, le 7 juin 2021 dans le comté de Colleton en Caroline du Sud, près du chenil de leur immense propriété, baptisée Moselle, où les hommes aimaient chasser le cochon sauvage. L'affaire a fasciné aux États-Unis, où tous les médias, y compris les plus sérieux, ont disséqué la vie de cette famille opulente, fière de ses trois générations de procureurs et juges locaux, ainsi que la vertigineuse chute du père. (Belga)