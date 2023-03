Une hausse des taux d'intérêts? Une décision qui ne se prend pas à la légère

A la question de savoir si de nouvelles hausses des taux d'intérêts sur l'épargne sont prévues prochainement chez Belfius, le CEO, Marc Raisière, a répondu vendredi avec une prudence de Sioux. "La gestion des taux au sein d'une banque est un domaine extrêmement complexe à gérer. Prenez le temps d'analyser les résultats d'autres banques et vous verrez qu'une gestion de taux peut conduire à des pertes substantielles au niveau d'une activité bancaire", a souligné M. Raisière, non sans voir rappelé que, récemment, Belfius a été "la première banque en Belgique à avoir augmenté les taux sur les comptes d'épargne." Tout en prévenant que la primeur d'une éventuelle hausse des taux d'intérêts sur les comptes d'épargne serait réservée aux clients de la banque, le CEO a justifié un certain attentisme par la "volatilité extrême" régnant aujourd'hui sur les taux courts termes et les taux de moyens/longs termes. En outre, le secteur bancaire a toujours besoin de quelques mois pour pouvoir adapter ses tarifs (notamment au niveau des taux hypothécaires) à la nouvelle donne en matière de taux, explique-t-on. "La gestion des taux est cruciale dans une banque et ne peut se faire de manière trop légère", a insisté Marc Raisière, rappelant, enfin, que le ministre des Finances réfléchit à une taxe supplémentaire, à charge du secteur bancaire, en lien avec la contribution au système de garantie des dépôts (SGD). "Nous devons aussi tenir compte de cette taxe." (Belga)