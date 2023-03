Décès du musicien américain David Lindley à l'âge de 78 ans

A ses débuts dans les années 1960, David Lindley faisait partie du groupe de folk psychédélique Kaleidoscope, avant de rejoindre, milieu des années 1970, le groupe de Jackson Browne. Au côté de ce dernier, il apportera entre autres sa touche au morceau "Late for the Sky", utilisée par Martin Scorsese pour son film Taxi Driver. Par la suite, il fondera son propre groupe de rock, El Rayo X, et donnera aussi des spectacles plus intimistes, en jouant d'une grande variété d'instruments (guitare, violon, mandoline,...). (Belga)