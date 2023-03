Euro d'athlétisme en salle - Hendrix a disputé une "course intelligente", Heymans très déçu après son élimination

Hendrix a fini septième de la seconde série en 7:51.32. Les six premiers se qualifiaient directement. Hendrix figurait dans les trois repêchés au temps. "J'ai couru intelligemment et je suis heureux de mon approche", a-t-il confié. "Mon plan était de finir la série en mode économie et cela a réussi. J'ai gardé un rythme suffisamment élevé dans la première partie. Quand j'ai vu que nous étions dans le schéma que même les perdants avanceraient, je me suis un peu laissé aller. Si nécessaire, j'aurais pu accélérer dans le dernier kilomètre, mais cela ne s'est pas avéré nécessaire." "Je me sens bien après la course et c'est positif pour la finale", a ajouté Hendrix. "J'espère qu'une place dans le top-5 est possible et j'ai la conviction que ce sera bien. Qui sait, une médaille pourrait être jouable, mais il y a beaucoup de coureurs forts, ce ne sera pas facile." John Heymans a terminé septième de la première série, qui s'est avérée être la plus lente, en 7:57.87 et a été éliminé. "Je ne suis pas du tout content", a-t-il déclaré. "Au début, j'ai trop couru dans le deuxième couloir. Je me sentais bien, mais je me suis retrouvé coincé à la fin et je n'ai pas pu lancer mon sprint. Je suis ainsi passé à côté de la qualification. Cela aurait été ma première finale dans un grand tournoi. Je me sens faible en ce moment." "J'ose dire que j'espérais un top-8 en finale. Je sentais que je le valais et peu de coureurs ont réussi 7.42 cette saison (son record personnel est de 7:42.55, ndlr). Mais bon, je veux m'améliorer et travailler mon sprint final." (Belga)