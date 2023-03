Euro d'athlétisme en salle - Julien Watrin, "tellement heureux" après l'argent sur 400m et encore un record de Belgique

Le Belge a réussi un chrono de 45.44 en finale, améliorant au passage son record national qu'il avait établi à 45.82 en demi-finale vendredi. "Quel parcours", s'est exclamé Watrin à l'issue de la compétition. "Une course peut se jouer en une fraction de seconde, donc c'est génial que je sois arrivé à ce stade. J'ai terminé deuxième de la finale, c'est presque incroyable." L'or est revenu à la sensation norvégienne Karsten Warholm, qui a couru en 45.35. Grâce à un fabuleux sprint final, Watrin a dépassé le Suédois Carl Bengtström (45.77), et il s'est même rapproché de Warholm dans la dernière ligne droite. "C'est peut-être beaucoup dire que je l'ai presque eu, mais qui sait, si la ligne d'arrivée avait été un peu plus loin", a-t-il déclaré. Watrin est également dans la sélection des Belgian Tornados, qui disputent leur finale dimanche. "On verra demain matin comment je récupère, mais je pense que ça ira", a déclaré l'athlète, qui a récemment couru les séries et les demi-finales en individuel. Alexander Doom, également dans le noyau pour le 4x400m, a dû déclarer forfait pour la finale du 400m individuel avec une blessure aux ischio-jambiers. "Nous attendons jusqu'à demain matin pour lui", a déclaré Watrin. "Ce n'est pas une déchirure, mais nous devons voir comment il récupère". (Belga)