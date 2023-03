ITF Trnava - Yanina Wickmayer et Greet Minnen remportent leur deuxième 60.000 dollars en double

La paire belge, tête de série N.1, a battu en finale la Grecque Sapfo Sakellaridi et la Slovaque Radka Zelnickova sur un double 6-4 en 1 heure et 12 minutes de jeu. C'est leur deuxième titre ensemble dans un ITF 60.000 dollars cette année. Yanina Wickmayer et Greet Minnen avaient remporté, pour leur premier titre ensemble, l'ITF 60.000 dollars d'Altenkirchen en Allemagne il y a quinze jours. Minnen, 25 ans, compte désormais 5 titres en double à son palmarès et Wickmayer, 33 ans, 19 à son actif. Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 192) avait été éliminée en demi-finales dans le tableau du simple, sortie 7-5 et 6-3 par la Française Océane Dodin (WTA 101) déjà victorieuse de Yanina Wickmayer (WTA 213) en quarts de finale. Redescendue sur le circuit ITF après son élimination en qualifications de l'Open d'Australie pour engranger des points et de la confiance, Minnen avait remporté coup sur coup le W60 de Sunderland et le W40 de Porto puis avait été battue en finale du W60 d'Altenkirchen. Elle pouvait disputer une quatrième finale consécutive. (Belga)