Journée mondiale de l'obésité: une association de patients et un trajet de soins créés

En ce 4 mars, journée mondiale de l'obésité, la première association belge de patients atteints d'obésité a vu le jour, écrit encore le quotidien. Elle se nomme Vox Obesity et a pour objectif de sensibiliser à la maladie. "Trop de facteurs restent inconnus", estime Pascale Brughmans, fondatrice de l'association, dans les colonnes de la DH. "Savez-vous que nos gènes comptent pour environ 40% à 70% dans la prévalence de l'obésité? La maladie est souvent provoquée par des facteurs indépendants de la volonté de la personne et résulte de causes biologiques, génétiques et environnementales", avance-t-elle. L'association souhaite aussi se faire entendre par les autorités politiques. De son côté, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a présenté samedi un nouveau parcours de soins intégrés s'adressant aux enfants et aux jeunes. Son but est triple: détecter l'obésité le plus vite possible, sur base scientifique. Aider et orienter ensuite rapidement et efficacement le jeune et sa famille et, enfin, leur offrir le traitement nécessaire et un accompagnement adéquat. Ce trajet de soins sera élaboré d'ici la mi-2023 par un groupe de travail au sein de l'INAMI. (Belga)