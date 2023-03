Jupiler Pro League - Le Standard effectue une excellente opération face à Westerlo dans sa course au top 4

Dès le coup d'envoi, le Standard a pris le contrôle de la rencontre avec une possession importante. Philip Zinckernagel (13e) a créé le premier danger de la rencontre avec un tir qui est passé quelques mètres au-dessus de la cage. William Balikwisha (19e) s'est procuré un tir qui a fini dans les bras de Nick Gillekens. Après les nombreuses occasions liégeoises, c'est Aron Donnum (37e, 1-0) qui a débloqué la situation après une belle construction offensive. Quelques minutes avant la pause, Zinckernagel (40e) n'est pas passé loin de doublé la mise. En deuxième période, la tendance est restée la même. Le Standard a continué d'imposer son jeu en multipliant les occasions. Après l'heure de jeu, Steven Alzate (63e) a manqué une belle frappe qui a fini dans les tribunes. Sur un corner du Standard, Gillekens a sauvé son équipe une fois de plus avec une parade qui a contré une tête de Noe Dussenne (69e). Quelques minutes plus tard, le Standard a finalement trouvé les filets de Westerlo grâce à une reprise de volée de William Balikwisha (72e, 2-0). Lors de l'une des dernières actions de la rencontre, Arnaud Bodart (90+3e) a effectué une sortie maladroite où il s'est pris une rouge à cause d'une main en dehors du rectangle. Au classement, les Rouches prennent la 5e place provisoire de la première division belge avec 45 points avant d'aller au Club Bruges dimanche. Un rang plus bas, Westerlo partage la 6e position avec La Gantoise qui compte 42 unités et un match de retard. (Belga)