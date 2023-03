Jupiler Pro League - OH Louvain renoue avec la victoire face à Zulte Waregem

En première période, Siebe Schrijvers (29e, 1-0) a débuté les festivités avec un contre favorable conclu dans les filets de Sammy Bossut. Jon Thorsteinsson (41e, 2-0) a ensuite profité d'un cafouillage de la défense de Zulte pour se procurer un tir qui a trompé Bossut. Juste avant la pause, une contre-attaque concrétisée par Casper De Norre (45e, 3-0) a alourdi la peine du Esevee. Après la pause, les joueurs de M'Baye Leye sont revenus sur la pelouse le couteau entre les dents. Jelle Vossen (69e) a d'abord délivré un beau tir qui a fini dans les mains de Valentin Cojocaru avant d'obtenir un penalty qu'il a facilement converti (72e, 3-1). Quelques minutes plus tard, Monsieur Boucaut, qui a la carte facile, a donné un nouveau penalty à l'OHL que Jon Thorsteinsson (76e, 4-1) a conclu dans la lucarne gauche. En fin de match, Zinho Gano (82e, 4-2) a profité d'une erreur défensive pour réduire l'écart. Au classement, l'OHL occupe la 11 place avec 36 points alors que Zulte-Waregem est toujours dans la zone rouge avec le 17e et avant-dernier rang et 23 unités. (Belga)