Jupiler Pro League - Seraing très proche de la relégation après une nouvelle défaite face au Cercle de Bruges

En première période, Seraing a d'abord pris espoir avec un but rapide de Marius (4e) sur une contre-attaque bien construite. Le Cercle a ensuite attendu la demi-heure de jeu pour renverser la situation. Hugo Siquet (31e) a parfaitement exécuté un coup-franc placé aux abords de la surface de réparation. Une minute plus tard, Ayase Ueda (32e) a conclu un jeu de passe aérien dans les filets de Gillaume Dietsch. Après la pause, Ahoueke Denkey a livré une belle passe en profondeur sur Ueda (55e) qui a signé le doublé et a effacé les espoirs d'égalisation des Métallos. En fin de fin de match, le Cercle a continué de faire mal à Seraing en multipliant les actions dangereuses face à une défense qui laissait beaucoup d'espace aux Brugeois. (Belga)