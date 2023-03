L'acteur américain Tom Sizemore décède à l'âge de 61 ans

Tom Sizemore, dont la carrière au cinéma et à la télévision s'étend sur plusieurs décennies, est surtout connu pour ses rôles de sergent endurci par la guerre aux côtés de Tom Hanks dans Il faut sauver le soldat Ryan en 1998, et de commandant d'un bataillon de Rangers dans La Chute du faucon noir en 2001. Il a été nominé pour un Golden Globe Award en 2000 pour son rôle dans Témoins sous contrôle. Il a également joué dans d'autres films tels que Natural Born Killers, Pearl Harbor et Heat. Durant un parcours de vie mouvementé, Tom Sizemore a lutté contre la dépendance et a été emprisonné à plusieurs reprises, notamment après avoir agressé sa compagne. Une série documentaire de 2007 l'a suivi en train d'essayer de remettre sa vie et sa carrière sur les rails. Bien qu'il n'ait plus jamais réussi à égaler le succès de ses rôles des années 1990, il a récemment été invité dans la série Cobra Kai, diffusée sur Netflix, et un rôle récurrent dans la reprise de Twin Peaks, la série télévisée de David Lynch. (Belga)