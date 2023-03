Mondiaux de patinage de vitesse - Bart Swings champion du monde sur le départ groupé

Le Louvaniste, 32 ans, champion olympique de la spécialité, a dominé la course avec autorité les 15 autres patineurs. A l'issue des 16 tours de la piste de Thialf, Bart Swings a en effet devancé le Néerlandais Bart Hoolwerf et l'Italien Andrea Giovannini. C'est la troisième médaille lors des Mondiaux par distances pour Bart Swings qui avait décroché le bronze sur 1.500m jeudi et le bronze aussi au départ groupé en 2021, déjà à Heerenveen. Sandrine Tas de son côté disputera la finale du départ groupé à 17h19. Mathias Vosté a lui pris la 8e place du 1.000m en 1:08.75 remporté par l'Américain Jordan Stolz en 1:07.11. Le Néerlandais Thomas Krol (1:07.78), 2e, et le Britannique Brit Cornelius Kersten (1:08.02), 3e, complètent le podium. Stolz a déjà remporté le 500m et fait figure de favori pour s'adjuger aussi le 1.500m dimanche. Chez les dames, Isabelle van Elst a signé un chrono de 1:16.52 bonne pour une 14e place dans une épreuve du 1.000m remportée par la Néerlandaise Jutta Leerdam, 24 ans, son deuxième titre mondial après 2020. Sa compatriote Antoinette Rijpma-de Jong a décroché l'argent et la Japonaise Miho Takagi le bronze. (Belga)