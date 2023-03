NBA - Brooklyn renverse Boston après le plus gros retour de la saison, Denver bat Memphis

Après un panier de Jaylen Brown en milieu de deuxième quart-temps, avec 7:23 à jouer, le marquoir affichait 51-23 en faveur des Celtics. Les Nets commençaient alors une remontée spectaculaire et 12 minutes plus tard, prenaient les commandes 70-71. Sous l'impulsion de Mikal Bridges (38 points), Brooklyn s'offrait une précieuse victoire. Boston (45 victoires, 19 défaites) reste deuxième à l'Est derrière Milwaukee (45 victoires, 17 défaites). Brooklyn (35 victoires, 28 défaites) est sixième. New York a signé un huitième succès de rang en prenant la mesure 120-122 de Miami. Julius Randle a largement contribué à la poursuite de cette série, avec 43 points. Les Knicks occupent la cinquième place avec 38 victoires et 27 défaites. Miami (33 victoires, 31 défaites) est septième. A l'Ouest, le leader, Denver (45 victoires, 19 défaites) a battu 113-97 son dauphin, Memphis (38 victoires, 24 défaites) 113-97. Nikola Jokic a réussi un nouveau triple-double (18 points, 18 rebonds, 10 passes) tout en laissant à Michael Porter Jr. (26 points) le statut de meilleur marqueur de son équipe. Ja Morant a mis 27 points pour les Grizzlies. Après un mauvais départ (21-35), Golden State a rectifié le tir et battu La Nouvelle-Orléans 108-99 avec notamment 27 points de Klay Thompson. Les Warriors (34 victoires, 30 défaites) pointent au cinquième rang, juste derrière Phoenix (35 victoires, 29 défaites). Les Suns se sont imposés 104-125 à Chicago. Devin Booker a mis 35 points tandis que Kevin Durant (20 points) poursuit son intégration sous ses nouvelles couleurs. (Belga)