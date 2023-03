Qualifications Mondial 2024 de futsal - La Belgique fait preuve de patience et remporte la victoire en Autriche

L'Autriche a surpris en ouvrant la marque dès la première minute de jeu via Skrgic (1-0, 0:46), se jouant de la défense sur une phase arrêtée. Les Belges ont néanmoins réagi très rapidement grâce à Dillien (1-1, 1:21), qui a égalisé en glissant le ballon entre les jambes du gardien adverse. Malgré son statut d'outsider, l'Autriche a longtemps résisté aux tentatives de la Belgique, qui a fait preuve de patience. La situation s'est débloquée juste avant le repos grâce à Reda, bien décalé par Rahou (1-2, 18:52). En deuxième période, Sababti s'est offert un but pour sa 100e sous le maillot national (1-3, 32:57), et Rahou a conforté l'avance belge d'une reprise acrobatique (1-4, 36:52). L'Autriche jouant le tout pour le tout, Adnane (1-5, 38:38) et Rahou (1-6, 38:50) ont alourdi le score final. Les Diables Rouges Futsal avaient étrillé l'Autriche en Belgique en octobre dernier (11-0), pour débuter leur parcours qualificatif à Roosdaal. Ce nouveau résultat permet de porter leur total à 6 points, derrière la Géorgie (9 points) qui avait battu les Diables 4-2 en octobre. L'Autriche est dernière sans le moindre point. Seule la meilleure équipe du groupe est assurée d'une place dans le Tour Elite. Quatre places seront attribuées aux quatre meilleurs deuxièmes parmi les douze groupes tandis que les huit autres disputeront des barrages pour les quatre dernières places au tour suivant. Le pays hôte du Mondial 2024 n'est pas encore connu. En 2021, le Portugal avait remporté l'édition organisée en Lituanie après sa victoire 2-1 contre l'Argentine en finale. (Belga)