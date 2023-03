Strade Bianche - Kopecky rassure après un final étrange: "Ce qui compte, c'est la victoire avec l'équipe"

Sous un soleil radieux et dans l'attente du verdict quant à l'identité de la gagnante, l'atmosphère sur la ligne d'arrivée est restée froide entre les deux coureuses de l'équipe SD Worx qui se sont disputées la victoire à Sienne. Vollering estimait avoir mérité la victoire après être arrivée en tête au sommet de la dernière montée, mais Kopecky s'est défendue de tout accord préalable et a sprinté pour la victoire. La Néerlandaise, qui croyait alors avoir échoué à la deuxième place, a versé des larmes de déception. "Non, nous n'avons convenu de rien sur la route", a affirmé Lotte Kopecky, elle aussi visiblement émue. Tout semblait réglé, quelques minutes plus tard, à l'issue de la cérémonie protocolaire. "L'important, c'est que nous ayons fini première et deuxième", a relativisé la Belge. "Rien n'a été convenu sur la route", a-t-elle cependant maintenu. "Nous avons travaillé très dur pour rattraper Faulkner, et les derniers hectomètres sont vite arrivés. La direction de l'équipe n'a pas donné d'instruction non plus. C'est quand-même plus beau quand vous sprintez pour la victoire, non ?" Le sprint s'est cependant déroulé de manière étrange. "Certes, ce n'était pas mon meilleur sprint", a concédé Lotte Kopecky. "Je ne savais pas vraiment quoi faire dans cette situation. Nous étions encore à deux, c'était bizarre. J'étais proche, mais Demi a été plus rapide au sprint. Ce qui compte, c'est de remporter la victoire avec l'équipe. Et il ne faut pas dramatiser les premières réactions après l'arrivée, ce sont les premières émotions". (Belga)