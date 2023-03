Strade Bianche - Sans Van Aert ni Pogacar, Mathieu van der Poel peut à nouveau inscrire son nom au palmarès

Le tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a décidé de faire l'impasse sur les Strade Bianche pour se concentrer sur le départ de Paris-Nice, dimanche. Il avait remporté la course toscane l'année dernière après un numéro en solitaire de 50 kilomètres. Wout van Aert laissera les rennes de l'équipe Jumbo-Visma à Tiesj Benoot, et démarrera le Tirrenno-Adriatico lundi. Après être tombé malade en stage, Van Aert pourra prendre du repos supplémentaire et démarrer sa saison avec une course où "il n'a pas besoin d'être bon tout de suite", d'après Benoot, pour préparer sereinement sa montée en puissance vers "ses objectifs majeurs: le Tour des Flandres et Paris-Roubaix." Van der Poel partira donc en tant qu'ultime favori bien qu'il n'ait pas encore couru sur route en 2023. Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Tim Wellens (UAE Team Emirates) et le vainqueur en 2018 Tiesj Benoot ne lui laisseront cependant pas décrocher la victoire facilement. Chez les dames, c'est Lotte Kopecky (SD Worx) qui a la faveur des pronostics. Pour la 9e édition de la course féminine, la tenante du titre, qui a démarré sa saison avec une victoire sur le Circuit Het Nieuwsblad samedi dernier, devra se méfier de la championne du monde néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar). La Néerlandaise avait terminé deuxième l'année dernière, et a déjà remporté la course à deux reprises, en 2019 et en 2020. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) a fini à quatre reprises sur le podium des Strade Bianche Donne et fera également partie des concurrentes pour la victoire. (Belga)