Challenger Pro League - Le Beerschot s'impose 0-1 au Lierse et retrouve la 3e place

Le Beerschot se hisse à nouveau à la troisième place du classement avec 42 points, à sept points du leader RWDM. Lierse, dont l'objectif au début de la saison était de figurer dans le top 6, reste cinquième (36 points). Le début de rencontre a été très intense. Le Beerschot a eu la première occasion par Nokkvi Thorisson dont le tir à distance été dévié par Jarno De Smet sur l'intérieur de son poteau. Le Lierse, via Serge Tabekou, a également décoché une frappe que le défenseur Herve Matthys a repoussé en corner. (15e) Par la suite, la rencontre a été émaillée par de nombreuses fautes des deux côtés et Vekemans a reçu une carte rouge directe pour un tacle appuyé sur Van Den Bergh (44e). Après la pause, le Beerschot s'est montré plus volontaire et sur un service de Thibaud Verlinden, Thibo Baeten a expédié le ballon en hauteur dans le but (57e, 0-1). Les Rats ont alors contrôlé la partie sans être vraiment dangereux. (Belga)