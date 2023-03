Echouages de cocaïne dans la Manche: 30 kilos trouvés à Cherbourg

Au total, plus de deux tonnes de cocaïne emballée dans des paquets hermétiquement fermés, pour certains fixés à des gilets de sauvetage, avaient été découvertes le 26 février et le 1er mars sur différentes plages du Cotentin, des ballots saisis par les gendarmes qui ont déployé un important dispositif de surveillance du littoral dans la zone. "L'enquête est désormais confiée au parquet de Paris" et sa juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco), a précisé le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc dimanche à l'AFP. La provenance de ces paquets de drogue n'est pas établie. Ils peuvent avoir été jetés volontairement à la mer pour éviter un contrôle ou sont tombés d'un navire. Ce n'est pas la première fois que de la cocaïne arrive sur le littoral français. Fin 2019, des ballots contenant au total 1,6 tonne de poudre blanche s'étaient échoués sur les plages d'une large zone allant de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) à Camaret (Finistère). (Belga)