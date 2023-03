Euro d'athlétisme en salle - Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin, dans l'ordre, au couloir 6

La course est programmée à 17h10 et les Belgian Tornados seront au couloir 6, tout à l'extérieur. La Turquie, la France, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Espagne occuperont, dans cet ordre, les autres couloirs. La bande à Jacques Borlée, championne du monde indoor en titre, à Belgrade l'an dernier, tentera d'aller décrocher une 17e médaille dans un grand championnat pour sa 31e finale depuis 2008. (Belga)