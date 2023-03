Euro d'athlétisme en salle - Une "soirée magique" pour Thomas Carmoy à nouveau en bronze à la hauteur

"Je suis super content d'avoir une nouvelle médaille", a commenté Thomas Carmoy en zone mixte après un record personnel à 2m29. "Il ne faut pas se mentir non plus, je suis un peu déçu d'avoir manqué la deuxième place pour un essai, mais cela confirme mon état de forme. J'ai raté mon premier saut, parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps entre la présentation et mon premier essai. Cela ne met pas en confiance, c'est sûr, mais je me suis bien réaligner ensuite et j'ai enchaîné toutes mes barres au premier essai". Thomas Carmoy a manqué ses trois derniers essais à 2m31, le record de Belgique d'Eddy Annys qui date de 1986, mais le Carolo est encore jeune. "Dans toutes les finales, j'ai l'habitude d'être le plus jeune, cela montre que j'ai le niveau et que je progresse. Je suis content d'avoir apporté une médaille supplémentaire à la Belgique." (Belga)