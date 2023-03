Les Belges à l'étranger - Cyril Ngonge quitte le terrain en larmes après s'être blessé à la cheville

Auteur de deux buts en cinq matchs avant ce dimanche, depuis son arrivée de Groningue en janvier, Cyril Ngonge avait connu des débuts rêvés en Serie A. Mais dimanche, après une poignée de minutes, l'attaquant de 22 ans s'est blessé à la cheville. Il a dû quitter la pelouse en larmes. La Spezia et le Hellas Vérone, qui luttent tous les deux pour le maintien dans l'élite italienne, ne sont pas parvenus à se départager par la suite et se sont quittés sur un score nul, 0-0. La Spezia, 17e, ne devance son adversaire du jour, 18e et premier relégable, que de 3 points. (Belga)