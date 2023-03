Lotto Volley League - Waremme va gagner à Axis Guibertin en ouverture des Challenge play-offs

Guibertin a terminé 7e de la phase classique et a démarré ces Challenge playoffs avec un bonus de deux points pour un à Achel et zéro à Waremme. Ces trois formations s'affrontent en aller-retour pour tenter de décrocher la 7e ou la 8e place qui donnent droit à un barrage contre le 6e et 5e des Champion's playoff. Le vainqueur des barrages obtient une place en Coupe d'Europe. La formation de Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant Wallon, avait annoncé durant la semaine avoir prolongé le contrat de son coach Wannes Rosiers pour la saison prochaine. Au classement, Waremme compte 3 points pour 2 à Guibertin et 1 à Achel. (Belga)