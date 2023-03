Météo - La grisaille au programme de dimanche après-midi

En soirée et la nuit prochaine, le temps restera très nuageux. Des averses se développeront encore sur la région littorale et au sud du sillon Sambre-et-Meuse où elles adopteront un caractère hivernal. Une légère accumulation de neige pourra alors se former au-delà de 300 m d'altitude environ. On se méfiera par ailleurs d'un risque de plaques de glace sur les chaussées restées humides, même en plaine. Les minima seront compris entre -2° à -1° en Ardenne, 0° à +1°sur le centre et +2° au littoral. Lundi matin, des averses de neige ou de neige fondante seront observées au sud du sillon Sambre-et-Meuse où une légère accumulation se formera encore temporairement au-dessus de 300 m d'altitude. Sur l'ouest et le centre, quelques giboulées pourront également se développer, mais elles alterneront aussi avec de plus larges éclaircies. Au fil des heures, la nébulosité augmentera davantage avant l'arrivée d'une faible zone de pluie sur l'ouest en fin de journée. En haute Belgique, les giboulées resteront d'actualité avec de la neige fondante en Ardenne. Les maxima évolueront entre +1° à +2° sur les hauteurs et +6° à +7° sur l'ouest. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré. (Belga)