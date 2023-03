Paris-Nice - Tadej Pogacar a dû se raviser après avoir tenté de se détacher du peloton avec Vingegaard

Pogacar a franchi le sommet de la côte en premier pour s'offrir six secondes de bonification, contre zéro pour son concurrent danois de la Jumbo-Visma. "On a creusé un petit trou, mais nous n'étions que deux à rouler (avec Latour, ndlr) et il y avait encore un vent de face. Il a vite été clair que ça se terminerait au sprint. Je me suis relevé et nous nous sommes laissés reprendre par le peloton. J'ai passé la ligne dans le groupe, sans problème. C'est le plus important." Si d'après le Slovène, l'idée est venue de Vingegaard de son rival danois, "Jonas a dit qu'il ne prenait pas de relais. Il n'y avait plus de raison de continuer si tout le monde ne participait pas jusqu'à l'arrivée", a expliqué Pogacar. "Il m'a paru mieux d'épargner les jambes pour les prochains jours. Je ne me sentais vraiment pas bien ce matin, mais à chaque accélération, j'ai vu que les jambes répondaient de mieux en mieux. J'espère que je pourrai continuer comme ça dans les prochains jours." Le double vainqueur du Tour de France a salué la performance de Neilson Powless (EF Education-Easypost), l'Américain ayant tenté de partir seul à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. "Powless est un coureur entreprenant, à l'instinct, il fait le spectacle. Il pourrait être plus prudent et courir pour le classement général, mais il a voulu nous surprendre et chercher une victoire d'étape. Parfois ça marche, on ne sait jamais". (Belga)