WTA Austin - La Russe Gracheva et l'Ukrainienne Kostyuk s'affronteront en finale

Samedi, en demi-finales, Gracheva a battu l'Américaine Katie Volynets (WTA 92), 6-4, 5-7, 6-4 après 2 heures et 24 minutes de jeu. Kostyuk s'est jouée 6-4, 6-3 de l'Américaine Danielle Collins (WTA 38/N.4). La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes. Gracheva, 22 ans, et Kostyuk, 20 ans, disputeront leur première finale sur le circuit WTA. Kostyuk mène 3-2 dans leurs confrontations. (Belga)