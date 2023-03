WTA Monterrey - Elise Mertens, après sa demi-finale au Mexique, part "en pleine confiance à Indian Wells"

"Je trouve que j'ai bien évolué durant ce tournoi ", a analysé Elise Mertens. "Au début de la semaine, j'étais encore prudente dans mes frappes, mais au fil des matches, j'ai produit un tennis plus agressif et offensif. J'ai servi de manière plus déliée et j'ai cherché à prendre l'ascendant dès la balle trois (la première frappe après le retour de l'adversaire, ndlr). J'étais également prête mentalement à aller au combat et j'ai affiché une belle force de caractère". Elise Mertens, dont le meilleur résultat jusqu'ici avait été une accession au troisième tour à l'Open d'Australie, battue par la Bélarusse Aryna Sabalenka, future lauréate, sait ce qu'elle doit améliorer pour briller ces prochaines semaines sur le circuit. "Je n'ai pas grand-chose à me reprocher dans ce match contre Garcia. J'aurais peut-être pu être un peu plus audacieuse, surtout contre les joueuses du top 10 mondial (la Française a remporté les WTA Finals, ndlr). Mais ce fut une belle opportunité de me mesurer à une fille du top à l'approche des plus grands tournois. Je pense que je suis sur la bonne voie. Il faut que je continue à bien servir et à lâcher mes coups. Ce fut une bonne semaine. J'ai atteint les demi-finales et j'ai bien joué. Je pars donc pleine de confiance à Indian Wells". (Belga)