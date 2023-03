Actions de protestation dans les services publics - Les pompiers manifestent mardi pour de meilleures conditions de travail

La manifestation s'élancera à 10h00 depuis la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, pour se rendre à Arts-Loi en passant par la colonne du Congrès et le boulevard du Régent. "Sept ans après la réforme, nous demandons à la ministre de l'Intérieur et au ministre de la Santé d'agir rapidement pour les zones de secours et de prévoir les financements nécessaires", appellent les syndicats. "Nous attendons qu'une allocation de spécialisation solide soit enfin élaborée, une meilleure politique en termes de bien-être, avec la reconnaissance du cancer comme maladie professionnelle, et une approche forte des agressions ainsi qu'un conseiller en prévention de niveau 1 pour chaque zone", énumèrent les organisations syndicales. Celles-ci exigent également davantage de personnel et de moyens pour les zones de secours, afin que la charge de travail reste acceptable, ainsi qu'une politique de fin de carrière décente et respectueuse. "Les pompiers dénoncent également le manque de concertation avec la Santé publique. Nous voulons en finir avec les décisions unilatérales. Les ambulanciers des zones de secours méritent davantage de reconnaissance, ce qui passe par une carrière avec des perspectives et un solide dispositif de fin de carrière", soulignent encore les syndicats. Le front commun syndical organise cette semaine, du 6 au 10 mars, une série d'actions de protestation dans les services publics. La journée de mardi est dédiée aux services de secours. (Belga)