Découverte d'un obus à Visé : le périmètre levé, l'obus n'a toujours pas été retrouvé

Selon les services de police présents sur place, l'obus a été découvert vendredi sur un chantier de la place Reine Astrid, dans le centre-ville de Visé. Les ouvriers ont alors recouvert l'obus de sable par précaution et ont attendu lundi matin vers 08h30 pour avertir les autorités compétentes. Après trois heures de recherche, le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (Sedee) n'a rien trouvé. Vers 12h30, le périmètre a été complètement levé et la circulation a pu reprendre. L'entreprise en charge du chantier reste inquiète concernant la disparition du projectile. (Belga)