Élections 2024 - La coupole flamande Netwerk Duurzame Mobiliteit plaide pour la fin de la voiture salaire

Pour la coupole, qui réunit diverses associations flamandes telles que TreinTramBus, Autodelen.net ou le Bond Beter Leefmilieu, tant que la voiture salaire sera disponible, la mobilité durable ne pourra exister. "Nous voulons que la population parcourt moins de kilomètres en voiture et utilise davantage les alternatives comme le vélo ou les transports en commun", explique Miguel Vertriest, chargé de mission pour Netwerk Duurzame Mobiliteit. Pour y parvenir, l'organisation propose que chaque Belge reçoive annuellement 400 euros, ce qui permettrait de financer un abonnement annuel pour les transports en commun par exemple. Selon M. Vertriest, le budget pour financer cette mesure existe déjà mais est pour l'instant entièrement consacré aux voitures de société. "Nous voulons nous débarrasser d'une histoire antisociale dans laquelle le gouvernement subsidie les employés et employeurs pour polluer. Supprimer la voiture salaire et introduire un budget de proximité entraînera une redistribution. Les personnes et ménages en situation de précarité pour les transports pourront utiliser cette somme pour leurs déplacements", plaide Netwerk Duurzame Mobiliteit. La coupole propose également dans son mémorandum la mise en place d'un prélèvement kilométrique intelligent et d'investir dans un réseau cycliste qualitatif ainsi que dans l'élargissement de l'offre de transport public et de mobilité partagée, plutôt que dans de nouvelles infrastructures routières. Elle formule en outre 120 recommandations pour la prochaine législature. Son objectif est de susciter un débat avec les partis politiques, en vue des élections de 2024. (Belga)