Hausse record des repas distribués par les Restos du cœur

En tout, 1,37 million de repas ont été distribués au cours de l'année 2022, un "triste record", selon l'association. Par rapport à 2019, avant la pandémie, le nombre de repas distribués a plus que doublé. Si le 1er semestre 2022 avait été marqué par une légère baisse de la fréquentation des restos du cœur, l'espoir d'une évolution positive a été "rapidement balayé". Les Restos du cœur de Belgique lancent leur collecte de vivres nationale annuelle afin de renflouer leurs stocks alimentaires. Celle-ci aura lieu les 10 et 11 mars sur le terrain et du 6 mars au 2 avril en ligne. L'opération est organisée dans 24 lieux de récolte cette année, contre 13 en 2022. L'an dernier, plus de 13 tonnes de produits alimentaires avaient été récoltés. "Avec l'augmentation des prix des produits de première nécessité et les factures énergétiques très élevées, le pouvoir d'achat de nombreux ménages a fortement diminué", déclare Jean-Gérard Closset, président de la Fédération des restos du cœur de Belgique. "C'est une double peine pour les personnes qui se trouvent déjà en situation de précarité et une situation très difficile à accepter pour celles qui sont nouvellement impactées." (Belga)